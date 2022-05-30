Пациентку с пульсирующим образованием в животе спасли новосибирские хирурги

«Так называемые мешотчатые аневризмы, имеющие вид небольшого тонкостенного мешка, заполненного артериальной кровью, характеризуются высоким риском разрыва с последующим развитием массивного внутреннего кровотечения. В связи с этим пациентке было показано хирургическое лечение. Однако неоднократные перенесенные ранее вмешательства затрудняли "открытый" доступ в брюшную полость. Кроме того, у больных, находящихся на хроническом гемодиализе, происходит деформация структуры артериальной стенки, в связи с чем сосуды становятся хрупкими. По этим причинам мы решили выполнить эндоваскулярное протезирование поражённого сегмента сосуда с полным выключением аневризмы из кровотока», — пояснил заведующий кардиохирургическим отделением сосудистой патологии и гибридных технологий Павел Игнатенко.