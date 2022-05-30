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Пациентку с пульсирующим образованием в животе спасли новосибирские хирурги

30 мая 03:38
Фото: Медиахолдинг1Mi
Хирурги из Новосибирска спасти пациентку с гигантской аневризмой артерии, передают в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина.

В Новосибирске прооперировали 39-летнюю пациентку из Омска. У нее была гигантская аневризма наружной подвздошной артерии. Врачи рассказали, что выпячивание стенки артерии у женщины произошло на фоне хронического гемодиализа, на котором женщина находилась 13 лет.

Сибирячка перенесла уже множество хирургических операций, включая две безуспешные трансплантации почки. Новосибирские медики выполнили ей эндоваскулярное протезирование подвздошной артерии, ставшее щадящей альтернативой «открытой» операции.

«Так называемые мешотчатые аневризмы, имеющие вид небольшого тонкостенного мешка, заполненного артериальной кровью, характеризуются высоким риском разрыва с последующим развитием массивного внутреннего кровотечения. В связи с этим пациентке было показано хирургическое лечение. Однако неоднократные перенесенные ранее вмешательства затрудняли "открытый" доступ в брюшную полость. Кроме того, у больных, находящихся на хроническом гемодиализе, происходит деформация структуры артериальной стенки, в связи с чем сосуды становятся хрупкими. По этим причинам мы решили выполнить эндоваскулярное протезирование поражённого сегмента сосуда с полным выключением аневризмы из кровотока», — пояснил заведующий кардиохирургическим отделением сосудистой патологии и гибридных технологий Павел Игнатенко.

«Технология, являющаяся альтернативой «открытому» хирургическому вмешательству с рассечением стенки брюшной полости, позволяет добиться хороших результатов хирургического лечения, снизить количество осложнений, уменьшить длительность госпитализации и реабилитационного периода. Пациентку выписали из учреждения через день после операции», — добавили в пресс-службе медучреждения.

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