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Сабантуй 2022 в Новосибирске: когда татарский праздник и где его отмечают

30 мая 10:16
Фото: Правительство НСО
Народный татарский и башкирский праздник «Сибирский Сабантуй-2022» будут отмечать в Новосибирске в воскресный день 5 июня в парке «Березовая роща». Что ждет новосибирцев – в материале Atas.info.

Программа празднования состоит и исполнения песен, танцев, конкурсов, развлекательных игр, боевых видов спорта, а также жители Новосибирска смогут попробовать татарские национальные блюда, а победитель в татарской борьбе «Куреш» получит настоящего барана, с которым он сможет сделать все, что захочет.

При этом в столице Сибири этот день отмечают не только татары, но и другие люди – это уже стало традицией. Начало запланировано на 12:00 возле сцены в парке «Березовая роща» и закончится празднование только в 18:00.

Первым делом люди пройдут шествием в национальных костюмах, а затем поднимут флаг Сибирского Сабантуя. Конечно праздник не останется без борьбы «Куреш», в которой молодые люди должны сражаться по необычным правилам – поднять противники над землей и бросить. Состязание будет не только для уже натренированных людей – это смогут попробовать любые желающие.

Фото: Правительство НСО

Граждане смогут также устроить бой подушками с соломой, перетягивать канал и проверить свои силы в разных спортивных состязаниях.

Концерт посетят художественные коллективы Новосибирской области и Республики Татарстан. При этом будут доступны разные национальные игры, мастер-классы, а также можно будет попробовать вкусные и необычные блюда.

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