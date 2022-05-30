Первым делом люди пройдут шествием в национальных костюмах, а затем поднимут флаг Сибирского Сабантуя. Конечно праздник не останется без борьбы «Куреш», в которой молодые люди должны сражаться по необычным правилам – поднять противники над землей и бросить. Состязание будет не только для уже натренированных людей – это смогут попробовать любые желающие.