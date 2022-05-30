Программа празднования состоит и исполнения песен, танцев, конкурсов, развлекательных игр, боевых видов спорта, а также жители Новосибирска смогут попробовать татарские национальные блюда, а победитель в татарской борьбе «Куреш» получит настоящего барана, с которым он сможет сделать все, что захочет.
При этом в столице Сибири этот день отмечают не только татары, но и другие люди – это уже стало традицией. Начало запланировано на 12:00 возле сцены в парке «Березовая роща» и закончится празднование только в 18:00.
Первым делом люди пройдут шествием в национальных костюмах, а затем поднимут флаг Сибирского Сабантуя. Конечно праздник не останется без борьбы «Куреш», в которой молодые люди должны сражаться по необычным правилам – поднять противники над землей и бросить. Состязание будет не только для уже натренированных людей – это смогут попробовать любые желающие.
Граждане смогут также устроить бой подушками с соломой, перетягивать канал и проверить свои силы в разных спортивных состязаниях.
Концерт посетят художественные коллективы Новосибирской области и Республики Татарстан. При этом будут доступны разные национальные игры, мастер-классы, а также можно будет попробовать вкусные и необычные блюда.