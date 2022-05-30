Длинные выходные в июне 2022: как работаем и отдыхаем в связи с Днем России

В июне 2022 будет 9 выходных дней из 30 календарных. Рассказываем, когда россияне смогут отдыхать в первый летний месяц, на какой день недели официально перенесли выходной в День России – смотрим производственный календарь в материале Atas.info.

Подпишитесь