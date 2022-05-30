Длинные выходные в июне 2022: как работаем и отдыхаем в связи с Днем России

Posted 30 мая 2022, 04:44
Published 30 мая 2022, 04:44
Modified 16 августа 2022, 22:35
Updated 16 августа 2022, 22:35
12 июня празднуется День России. Он выпадает на воскресенье, соответственно перенесли официальный выходной на понедельник, 13 июня. Благодаря этому выходных дней в этом месяце будет больше.
Всего в июне 2022 года будет 9 выходных дней:
—4 и 5 июня (первые выходные месяца);
—11 (обычный выходной по пятидневной рабочей неделе);
—12 (официальный праздник - День России);
—13 (понедельник, перенос выходного дня, выпадающего на 12 июня);
—18, 19 (суббота и воскресенье);
—25, 26 (последние выходные месяца).
В июне 2022 года всего 21 рабочий день при пятидневной рабочей неделе.