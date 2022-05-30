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Posted 30 мая 2022, 04:44

Published 30 мая 2022, 04:44

Modified 16 августа 2022, 22:35

Updated 16 августа 2022, 22:35

Длинные выходные в июне 2022: как работаем и отдыхаем в связи с Днем России

Длинные выходные в июне 2022: как работаем и отдыхаем в связи с Днем России

30 мая 2022, 04:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В июне 2022 будет 9 выходных дней из 30 календарных. Рассказываем, когда россияне смогут отдыхать в первый летний месяц, на какой день недели официально перенесли выходной в День России – смотрим производственный календарь в материале Atas.info.

Как отдыхаем в июне 2022

12 июня празднуется День России. Он выпадает на воскресенье, соответственно перенесли официальный выходной на понедельник, 13 июня. Благодаря этому выходных дней в этом месяце будет больше.

Выходные дни

Всего в июне 2022 года будет 9 выходных дней:

—4 и 5 июня (первые выходные месяца);

—11 (обычный выходной по пятидневной рабочей неделе);

—12 (официальный праздник - День России);

—13 (понедельник, перенос выходного дня, выпадающего на 12 июня);

—18, 19 (суббота и воскресенье);

—25, 26 (последние выходные месяца).

Сколько рабочих дней

В июне 2022 года всего 21 рабочий день при пятидневной рабочей неделе.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Выходные
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