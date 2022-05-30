atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В каких районах клещи чаще всего кусают новосибирцев – список июнь 2022

30 мая 06:24
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Новосибирской области с начала эпидсезона-2022 зафиксировано более 5 тысяч случаев укусов клеща, о чем свидетельствуют данные регионального Минздрава. Где больше всего обитают клещи – в материале Atas.info.

Весной в текущем году в Новосибирской области с подозрением на клещевой энцефалит госпитализировали 93 человека. Кроме того, в регионе более 20 человек заразились боррелиозом после укуса клещей.

Клещ-паразит закусал новосибирцев – уже 5 тысяч пострадавших
Узнать подробнее

Опасные районы в Новосибирске

Советский район – больше всего укусов паразитом приходится на Академгородок. Там высажены сотни деревьев, а по паркам каждый день гуляют тысячи новосибирцев.

Заельцовский район – несколько случаев укуса клеща было выявлено в парке культуры и отдыха «Заельцовский».

Первомайский район – дома там располагаются рядом с лесополосой, по которой ежедневно прогуливаются сибиряки.

Ленинский район - клещи атаковали жителей и этого района – их снимают с себя и животных по несколько штук после прогулки.

Опасные районы Новосибирской области

Роспотребнадзор назвал самые распространенные районы области, где больше всего фиксировались нападения паразитов. Так, больше всего новосибирцев кусали в Искитимском, Новосибирском и Мошковском районах.

Самые опасные районы из-за клещей в Новосибирской области назвал Роспотребнадзор
Узнать подробнее

Правила, которые важно соблюдать, гуляя по паркам, лесам и другим общественным зонам:

Фото: Роспотребнадзор

Материалы по теме
Четыре человека госпитализированы после укуса клеща в Новосибирской областиЖители Новосибирска пожаловались на большое количество клещей во дворахКлещ-паразит закусал новосибирцев – уже 5 тысяч пострадавших
#Новости#Последние новости#Новосибирская область#Новосибирск#2022#Клещ#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52