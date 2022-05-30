Весной в текущем году в Новосибирской области с подозрением на клещевой энцефалит госпитализировали 93 человека. Кроме того, в регионе более 20 человек заразились боррелиозом после укуса клещей.
Советский район – больше всего укусов паразитом приходится на Академгородок. Там высажены сотни деревьев, а по паркам каждый день гуляют тысячи новосибирцев.
Заельцовский район – несколько случаев укуса клеща было выявлено в парке культуры и отдыха «Заельцовский».
Первомайский район – дома там располагаются рядом с лесополосой, по которой ежедневно прогуливаются сибиряки.
Ленинский район - клещи атаковали жителей и этого района – их снимают с себя и животных по несколько штук после прогулки.
Роспотребнадзор назвал самые распространенные районы области, где больше всего фиксировались нападения паразитов. Так, больше всего новосибирцев кусали в Искитимском, Новосибирском и Мошковском районах.