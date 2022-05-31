21-летний военный Камиль Хабибназаров посмертно награжден орденом Мужества

Камиль Хабибназаров родился в декабре 2000 года в Новосибирске. Он учился в техникуме геодезии и картографии. Как рассказали в группе «Новосибирские татары», молодой человек любил свою культуру и продвигал ее в массы. После окончания учебы Камиль пошел в армию, а далее подписал контракт.