Агрессивный мужчина из Новосибирска напал на журналиста – он отделался штрафом

По данным ведомства, 19 мая 2021 года Насим Насиров ворвался в редакцию НГС и требовал удалить опубликованную статью против его подруги. Мужчина угрожал в агрессивной форме.
В итоге новосибирца обвинили в уголовном деле по статье: «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения к отказу от распространения информации».
Свою вину обвиняемый признал частично. Он отрицал факт применения насилия. Суд назначил Насирову наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей, а также удовлетворил моральный иск журналиста на такую же сумму.