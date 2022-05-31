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Агрессивный мужчина из Новосибирска напал на журналиста – он отделался штрафом

31 мая 06:03
Фото: Медиахолдинг1Mi
Железнодорожный суд Новосибирска 31 мая вынес приговор в отношении сибиряка, который напал на журналиста и устроил дебош в редакции.

По данным ведомства, 19 мая 2021 года Насим Насиров ворвался в редакцию НГС и требовал удалить опубликованную статью против его подруги. Мужчина угрожал в агрессивной форме.

В итоге новосибирца обвинили в уголовном деле по статье: «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения к отказу от распространения информации».

Свою вину обвиняемый признал частично. Он отрицал факт применения насилия. Суд назначил Насирову наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей, а также удовлетворил моральный иск журналиста на такую же сумму.

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