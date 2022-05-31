Дикие утки с утятами стали чаще гулять по дорогам в Новосибирске

«Сейчас сезон гнездования уток, поэтому их можно видеть с детьми ещё чаще. Обычно они селятся у водоемов либо в высокой траве, куда и ведут утят. Вместе дикие птицы могут выйти из кустов на дорогу в самый неожиданный момент, поэтому водителям сейчас нужно быть осторожнее и внимательнее», - пояснил волонтер помощи диким животным из Сибири Оксана Мельникова.