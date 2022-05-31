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Дикие утки с утятами стали чаще гулять по дорогам в Новосибирске

31 мая 03:47
Фото: Медиахолдинг1Mi
Новосибирцы стали чаще замечать уток, переводящих своих детенышей через дороги. Они ведут утят к водоему, рассказали Atas.info волонтеры.

«Сейчас сезон гнездования уток, поэтому их можно видеть с детьми ещё чаще. Обычно они селятся у водоемов либо в высокой траве, куда и ведут утят. Вместе дикие птицы могут выйти из кустов на дорогу в самый неожиданный момент, поэтому водителям сейчас нужно быть осторожнее и внимательнее», - пояснил волонтер помощи диким животным из Сибири Оксана Мельникова.

Специалисты отмечают, что в этот период много одиноких утят, отбившихся от выводка гибнет на трассах. Им можно помочь преодолеть путь - взять на руки и отнести к реке или пруду.

«Если малыши идут с родителями, их лучше не трогать. Утка может запаниковать. В этом случае можно просто их спугнуть и тогда они ускорятся и не попадут под машину».

Отметим, раненых птиц можно отдать в Центр реабилитации диких животных.

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