Дикие утки с утятами стали чаще гулять по дорогам в Новосибирске

«Сейчас сезон гнездования уток, поэтому их можно видеть с детьми ещё чаще. Обычно они селятся у водоемов либо в высокой траве, куда и ведут утят. Вместе дикие птицы могут выйти из кустов на дорогу в самый неожиданный момент, поэтому водителям сейчас нужно быть осторожнее и внимательнее», - пояснил волонтер помощи диким животным из Сибири Оксана Мельникова.
Специалисты отмечают, что в этот период много одиноких утят, отбившихся от выводка гибнет на трассах. Им можно помочь преодолеть путь - взять на руки и отнести к реке или пруду.
«Если малыши идут с родителями, их лучше не трогать. Утка может запаниковать. В этом случае можно просто их спугнуть и тогда они ускорятся и не попадут под машину».
Отметим, раненых птиц можно отдать в Центр реабилитации диких животных.