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Хитрый новосибирец украл у соседа машину и сдал ее на металлолом – угонщик пойман

31 мая 09:06
Фото: Медиахолдинг1Mi
На улице Высоцкого в Новосибирске мужчина украл у своего соседа автомобиль и сдал его на металлолом – сообщают в ГУ МВД по НСО.

По данным следствия, заявление в полицию поступило 9 мая. По словам новосибирца, у него украли иномарку «Форд Мондео». Ущерб составил 120 тысяч рублей.

Выяснилось, что угонщиком был 45-летний сосед автовладельца. Известно, что ранее злоумышленник не привлекался.

Машину заметили в одном из пунктов металлоприема в Новосибирском районе. Подозреваемый приметил, что машина долго бесхозно стояла у дома. Он решил сдать её на металлолом. Теперь на авто угонщика возбудили уголовное дело по статье «Кража». Он находится под подпиской о невыезде.

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