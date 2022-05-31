Хитрый новосибирец украл у соседа машину и сдал ее на металлолом – угонщик пойман

По данным следствия, заявление в полицию поступило 9 мая. По словам новосибирца, у него украли иномарку «Форд Мондео». Ущерб составил 120 тысяч рублей.
Выяснилось, что угонщиком был 45-летний сосед автовладельца. Известно, что ранее злоумышленник не привлекался.
Машину заметили в одном из пунктов металлоприема в Новосибирском районе. Подозреваемый приметил, что машина долго бесхозно стояла у дома. Он решил сдать её на металлолом. Теперь на авто угонщика возбудили уголовное дело по статье «Кража». Он находится под подпиской о невыезде.