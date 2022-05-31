«Опять воняет»: новосибирцы вновь почувствовали тошнотворную вонь 30 мая

По словам жителей микрорайона «Родники», неприятный запах накрыл их район вечером. Отмечается, что такой вони не было уже несколько месяцев, пишет «АиФ Новосибирск».
Кроме того, в центре города также был замечен тошнотворный запах, а именно на площади Ленина и на улице Большевистской у Михайловской набережной. На левобережье вони не ощущалось, делятся новосибирцы в соцсетях.
Напомним, жителей Колыванского района Новосибирской области тревожит вонь и загрязнение реки Амба, из-за чего берег заполонило мертвой рыбой и тушами зверей. Об экологической ситуации и возбуждении уголовное дела прокуратурой региона рассказал Atas.info депутат районного Совета депутатов Алексей Астафьев.