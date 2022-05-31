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«Опять воняет»: новосибирцы вновь почувствовали тошнотворную вонь 30 мая

31 мая 01:55
Фото: Медиахолдинг1Mi
Новосибирцы возмутились вонью на правом берегу вечером 30 мая - запах ощущали жильцы микрорайона "Родники".

По словам жителей микрорайона «Родники», неприятный запах накрыл их район вечером. Отмечается, что такой вони не было уже несколько месяцев, пишет «АиФ Новосибирск».

Кроме того, в центре города также был замечен тошнотворный запах, а именно на площади Ленина и на улице Большевистской у Михайловской набережной. На левобережье вони не ощущалось, делятся новосибирцы в соцсетях.

Напомним, жителей Колыванского района Новосибирской области тревожит вонь и загрязнение реки Амба, из-за чего берег заполонило мертвой рыбой и тушами зверей. Об экологической ситуации и возбуждении уголовное дела прокуратурой региона рассказал Atas.info депутат районного Совета депутатов Алексей Астафьев.

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