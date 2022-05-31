У пары гудзонских волков родились четыре малыша в зоопарке Новосибирска

Пара гудзонских волков произвела на свет три девочки и одного мальчика. Как рассказали в зоологическом парке, 2 июня волчатам исполнится месяц. Недавно ветеринары провели первый медицинский осмотр.
«Они выглядят крепкими и здоровыми, мама-волчица сама вскармливает и заботится о своем потомстве», — рассказали в зверинце.
Известно, что этот подвид волков ведут кочевую жизнь, передвигаясь вслед за оленями, которые являются их основным источником пищи. Летом окрас у гудзонских волков светлый, а зимой - становится белым.