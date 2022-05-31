Водитель BMW X5 отсудил у мэрии Новосибирска 300 тысяч рублей – он угодил в яму

На сайте Арбитражного суда НСО говорится, что иск поступил от компании «Теплоцентр», директором которой является Денис Тимошков. Весной 2021 года мужчина ехал на автомобиле BMW X5 со стороны Немировича-Данченко в сторону улицы Мира. У дома №46 по Ватутина машина попала в яму и у нее повредились колеса и диски.