Водитель BMW X5 отсудил у мэрии Новосибирска 300 тысяч рублей – он угодил в яму

Posted 31 мая 2022, 01:38
Published 31 мая 2022, 01:38
Modified 16 августа 2022, 22:35
Updated 16 августа 2022, 22:35
На сайте Арбитражного суда НСО говорится, что иск поступил от компании «Теплоцентр», директором которой является Денис Тимошков. Весной 2021 года мужчина ехал на автомобиле BMW X5 со стороны Немировича-Данченко в сторону улицы Мира. У дома №46 по Ватутина машина попала в яму и у нее повредились колеса и диски.
Тогда предприниматель вызвал ГИБДД и зафиксировал повреждения. Был составлен акт выявленных недостатков в эксплуатационном состоянии дороги.
Мужчина провел экспертизу за 22 тысячи рублей и потратил на ремонт авто 301 тысяч рублей. В итоге суд удовлетворил исковое заявление, взыскав с департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска убытки в сумме 301 499 рублей и расходы на проведение оценки в сумме 22 000 рублей.