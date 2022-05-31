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Posted 31 мая 2022, 01:38

Published 31 мая 2022, 01:38

Modified 16 августа 2022, 22:35

Updated 16 августа 2022, 22:35

Водитель BMW X5 отсудил у мэрии Новосибирска 300 тысяч рублей – он угодил в яму

Водитель BMW X5 отсудил у мэрии Новосибирска 300 тысяч рублей – он угодил в яму

31 мая 2022, 01:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Арбитражный суд взыскал у мэрии города триста тысяч рублей за ремонт автомобиля – новосибирец наехал на яму и повредил колеса.

На сайте Арбитражного суда НСО говорится, что иск поступил от компании «Теплоцентр», директором которой является Денис Тимошков. Весной 2021 года мужчина ехал на автомобиле BMW X5 со стороны Немировича-Данченко в сторону улицы Мира. У дома №46 по Ватутина машина попала в яму и у нее повредились колеса и диски.

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Тогда предприниматель вызвал ГИБДД и зафиксировал повреждения. Был составлен акт выявленных недостатков в эксплуатационном состоянии дороги.

Мужчина провел экспертизу за 22 тысячи рублей и потратил на ремонт авто 301 тысяч рублей. В итоге суд удовлетворил исковое заявление, взыскав с департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска убытки в сумме 301 499 рублей и расходы на проведение оценки в сумме 22 000 рублей.

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