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День защиты детей в Новосибирске 1 июня 2022 – игровая программа

1 июня 01:07
Фото: Медиахолдинг1Mi
Международный день защиты детей 1 июня 2022 года в Новосибирске отметят с размахом впервые с начала пандемии. Мэрия опубликовала игровую программу на праздник – рассказываем, куда пойти с ребенком.

Новосибирский зоопарк собирает детей до 16 лет на фестиваль в 10:00 – вход бесплатный. С праздником детства сирот, воспитанников спецучреждений и многодетные семьи поздравит мэр Анатолий Локоть. Там же состоятся квесты, конкурсы и мастер-классы.

В 11:00 в Заельцовском парке, 2 пройдет торжественное открытие Детской железной дороги. Там наградят заслуженных сотрудников ЖД. Потом для родителей и деток запустят поезд от станции «Спортивная» до остановки «Заельцовский парк».

Дворовые игровые площадки в Новосибирске 1 июня:

- ТОСы Новосибирска организовали спортивные турниры, игры и конкурсы с угощениями во дворах города. Попрыгать на скакалке и посостязаться в перетягивании каната можно на улице Высоцкого, 3;

- в 13.00 на Высоцкого, 39/1 для детей подготовили веселые старты на футбольном поле, а в соседних дворах домов № 41/3 и 42 днем стартуют увлекательные конкурсы.

- Подобные забавы ждут малышей и подростков на улице Крылова, 44.

- На Колхидской, 11 после 17.00 запустят концерт и начнет работать контактный зоопарк. Всем деткам сделают аквагрим. Также весело будет на улице Дачной, 34.

Мыльное шоу и концерты – где смотреть 1 июня:

Вечером около 18:00 юных сибиряков приглашают на улицу Большую, 632, где начнется мыльное шоу. Также малышей ждет прогулка на пони и конкурсы со сладкими призами.

На Речной, 26 в 17:00 состоится ещё один концерт в честь Дня защиты детей. Там же сделают аквагрим, с которым можно будет сфотографироваться. Уже 3 июня в 17:00 всех приглашают на игры и концерт на улице Шмидта, 3.

Напомним, ранее в мэрии сообщали Atas.info, что День защиты детей в Новосибирске будут праздновать в полном допандемийном формате. Для семей подготовили множество квизов и квестов. Детей-сирот прокатят на теплоходе по Оби, также каждый школьник сможет посетить выставку в Музее Новосибирска. Все мероприятия проведут с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

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