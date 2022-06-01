Новосибирский зоопарк собирает детей до 16 лет на фестиваль в 10:00 – вход бесплатный. С праздником детства сирот, воспитанников спецучреждений и многодетные семьи поздравит мэр Анатолий Локоть. Там же состоятся квесты, конкурсы и мастер-классы.
В 11:00 в Заельцовском парке, 2 пройдет торжественное открытие Детской железной дороги. Там наградят заслуженных сотрудников ЖД. Потом для родителей и деток запустят поезд от станции «Спортивная» до остановки «Заельцовский парк».
- ТОСы Новосибирска организовали спортивные турниры, игры и конкурсы с угощениями во дворах города. Попрыгать на скакалке и посостязаться в перетягивании каната можно на улице Высоцкого, 3;
- в 13.00 на Высоцкого, 39/1 для детей подготовили веселые старты на футбольном поле, а в соседних дворах домов № 41/3 и 42 днем стартуют увлекательные конкурсы.
- Подобные забавы ждут малышей и подростков на улице Крылова, 44.
- На Колхидской, 11 после 17.00 запустят концерт и начнет работать контактный зоопарк. Всем деткам сделают аквагрим. Также весело будет на улице Дачной, 34.
Вечером около 18:00 юных сибиряков приглашают на улицу Большую, 632, где начнется мыльное шоу. Также малышей ждет прогулка на пони и конкурсы со сладкими призами.
На Речной, 26 в 17:00 состоится ещё один концерт в честь Дня защиты детей. Там же сделают аквагрим, с которым можно будет сфотографироваться. Уже 3 июня в 17:00 всех приглашают на игры и концерт на улице Шмидта, 3.
Напомним, ранее в мэрии сообщали Atas.info, что День защиты детей в Новосибирске будут праздновать в полном допандемийном формате. Для семей подготовили множество квизов и квестов. Детей-сирот прокатят на теплоходе по Оби, также каждый школьник сможет посетить выставку в Музее Новосибирска. Все мероприятия проведут с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.