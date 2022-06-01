На Речной, 26 в 17:00 состоится ещё один концерт в честь Дня защиты детей. Там же сделают аквагрим, с которым можно будет сфотографироваться. Уже 3 июня в 17:00 всех приглашают на игры и концерт на улице Шмидта, 3.