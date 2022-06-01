atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 1 июня 2022, 07:24

Published 1 июня 2022, 07:24

Modified 25 декабря 2024, 15:37

Updated 25 декабря 2024, 15:37

Дождь с градом обрушился на Новосибирск

1 июня 2022, 07:24
В Новосибирске 1 июня прошел сильный град с дождем, но затронула стихия не все районы города. В некоторых местах продолжает светить солнце и даже не упало капли дождя.

Новосибирцы рассказали, что град был действительно большой – с неба летели большие куски льда. Однако затронула такая суровая погода в основном левый берег города, на правом в некоторых местах даже светило солнце, но иногда сверкала молния и был слышен гром.

При этом синоптики предупреждали, что в первый день лета будет относительно холодным – до +8 градусов ночью и +16 днем. Также говорилось и о ливнях и сильном ветре с порывами.

На завтра, 2 июня, Gismeteo прогнозирует тоже дождливую погоду, но температура будет ниже – до +14 градусов.

#Общество#Погода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика