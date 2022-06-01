Дождь с градом обрушился на Новосибирск

Posted 1 июня 2022, 07:24
Published 1 июня 2022, 07:24
Modified 25 декабря 2024, 15:37
Updated 25 декабря 2024, 15:37
Новосибирцы рассказали, что град был действительно большой – с неба летели большие куски льда. Однако затронула такая суровая погода в основном левый берег города, на правом в некоторых местах даже светило солнце, но иногда сверкала молния и был слышен гром.
При этом синоптики предупреждали, что в первый день лета будет относительно холодным – до +8 градусов ночью и +16 днем. Также говорилось и о ливнях и сильном ветре с порывами.
На завтра, 2 июня, Gismeteo прогнозирует тоже дождливую погоду, но температура будет ниже – до +14 градусов.