В 2019 году в День города Новосибирска на сценах у торговых центров, на главной площади и других площадках выступали группы «Город 312» и «Смысловые галлюцинации». А также певцы Татьяна Овсиенко, Мари Краймбрери и Звонкий. Кто из звезд эстрады поздравит новосибирцев в 2022 году пока не известно.