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Когда День города 2022 рассказали в мэрии Новосибирска

3 июня 02:31
Фото: Павел Мирошников
День города Новосибирск встретит 26 июня 2022 года. Нашему мегаполису исполнится 129 лет. О том, как будут отмечать праздник горожане расскажет сегодня, 3 июня, вице-мэр Анна Терешкова.

Почти каждый горожанин в июне интересуется, что готовит мэрия на День города. Этот важный для столицы Сибири праздник не отмечали с размахом уже два года – всему виной пандемия коронавируса.

Многие программы были перенесены в онлайн формат, а некоторые и вовсе отменены. Этим летом большинство ограничений снято и в городе уже отмечали вживую со зрителями несколько значимых торжеств.

В 2019 году в День города Новосибирска на сценах у торговых центров, на главной площади и других площадках выступали группы «Город 312» и «Смысловые галлюцинации». А также певцы Татьяна Овсиенко, Мари Краймбрери и Звонкий. Кто из звезд эстрады поздравит новосибирцев в 2022 году пока не известно.

В пятницу, 3 июня, в мэрии Новосибирска состоится совещание, в ходе которого городские власти раскроют планы празднования Дня города.

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