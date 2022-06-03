Почти каждый горожанин в июне интересуется, что готовит мэрия на День города. Этот важный для столицы Сибири праздник не отмечали с размахом уже два года – всему виной пандемия коронавируса.
Многие программы были перенесены в онлайн формат, а некоторые и вовсе отменены. Этим летом большинство ограничений снято и в городе уже отмечали вживую со зрителями несколько значимых торжеств.
В 2019 году в День города Новосибирска на сценах у торговых центров, на главной площади и других площадках выступали группы «Город 312» и «Смысловые галлюцинации». А также певцы Татьяна Овсиенко, Мари Краймбрери и Звонкий. Кто из звезд эстрады поздравит новосибирцев в 2022 году пока не известно.
В пятницу, 3 июня, в мэрии Новосибирска состоится совещание, в ходе которого городские власти раскроют планы празднования Дня города.