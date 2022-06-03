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В День города Новосибирска-2022 проведут фестиваль фейерверков

3 июня 07:54
Фото: Медиахолдинг1Mi
Традиционный фестиваль фейерверков и выступление загадочной знаменитости состоится в Новосибирске в День города 26 июня 2022 года. Планами на празднование 129-летия мегаполиса поделилась вице-мэр Анна Терешкова 3 июня.

В этом году День города отметят в парках и на Михайловской набережной, где новосибирцы смогут понаблюдать фестиваль фейерверков. А вот салюта в этот раз в центре столицы Сибири не будет.

По словам Анны Терешковой, площадь Ленина не станут перекрывать – так на разных площадках пройдут свои программы. Около 23:00 часов вечера на набережной выступит звезда Муз ТВ, её имя держат в секрете.

Городские власти напомнили, что несмотря на снятие части ограничений по региону продолжает разгуливать коронавирус. В связи с этим горожан просят соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы на празднике.

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