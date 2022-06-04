Академиком РАН стал вирусолог из Новосибирска Сергей Нетесов

Нетесов выдвигал свою кандидатуру около 5 раз. После нескольких голосований он стал академиком Российской академии наук (РАН) по специальности «Физико-химическая биология».
Аналогичное звание имел ученый и основатель «Вектора» Лев Сандахчиев. В центре вирусологии несколько лет проработал и Сергей Нетесов.
С начала пандемии коронавируса профессор НГУ комментировал СМИ эпидемиологическую ситуацию в России и мире. Он делал прогнозы по распространению инфекции, а недавно давал Atas.info интервью о рисках оспы обезьян.