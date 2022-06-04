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Академиком РАН стал вирусолог из Новосибирска Сергей Нетесов

4 июня 02:47
Фото: СО РАН
Новосибирский вирусолог и заведующего лабораторией НГУ Сергей Нетесов избран академиком РАН. Решение приняли на общем собрании академии 2 июня.

Нетесов выдвигал свою кандидатуру около 5 раз. После нескольких голосований он стал академиком Российской академии наук (РАН) по специальности «Физико-химическая биология».

Аналогичное звание имел ученый и основатель «Вектора» Лев Сандахчиев. В центре вирусологии несколько лет проработал и Сергей Нетесов.

С начала пандемии коронавируса профессор НГУ комментировал СМИ эпидемиологическую ситуацию в России и мире. Он делал прогнозы по распространению инфекции, а недавно давал Atas.info интервью о рисках оспы обезьян.

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