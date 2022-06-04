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Реконструкцию здания для театра Афанасьева в Новосибирске завершат осенью

4 июня 02:27
Фото: Медиахолдинг1Mi
Драматический театр под руководством Сергея Афанасьева в Новосибирске откроют для зрителей в ноябре после масштабной реконструкции. Ход работ проконтролировал мэр Анатолий Локоть 3 июня.

Как рассказал градоначальник, здание завершат к сентябрю, а через месяц артисты пригласят новосибирцев на премьеру. Объект уже готов на 80%. Его реконструкция оценивается в 620 млн рублей.

«Сейчас в здании бывшего кинотеатра «Пионер» ведутся отделочные работы. Подрядчик обещал ускорить темпы и в краткие сроки привести в порядок фасад, а также благоустроить территорию», - отметил Локоть.

К драмтеатру планируют обустроить пешеходный переход от Первомайского сквера, чтобы гости могли безопасно до него пройти. Эту задачу скоординируют с ремонтом улицы Максима Горького.

В дальнейшем перед театром появится арт-объект - памятник зрителю. Это будет скульптура очереди из людей перед кассой.

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