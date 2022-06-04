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В Новосибирске задержали 97-летнего ветерана за одиночный пикет

4 июня 07:26
Фото: Медиахолдинг1Mi
Ветерана Великой Отечественной войны задержали на площади Ленина в Новосибирске. Пенсионер проводил одиночный пикет с требованием вернуть квартиры детям-сиротам

В субботу, 4 июня в центре Новосибирска, на площади Ленина был задержан 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Владимир Степанов. Он проводил одиночный пикет с требованием обеспечить квартирами детей-сирот. Якобы, 1.5 тысячи муниципальных квартир, которые должны были выделить детям, вывели из городской собственности и незаконно продали. Об этом сообщает телеграм-канал "Гражданские репортеры Сибири".

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Пенсионера доставили в отдел полиции "Центральный". В его отношении составляют протокол о нарушении правил проведения публичной акции.

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