В Новосибирске задержали 97-летнего ветерана за одиночный пикет

В субботу, 4 июня в центре Новосибирска, на площади Ленина был задержан 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Владимир Степанов. Он проводил одиночный пикет с требованием обеспечить квартирами детей-сирот. Якобы, 1.5 тысячи муниципальных квартир, которые должны были выделить детям, вывели из городской собственности и незаконно продали. Об этом сообщает телеграм-канал "Гражданские репортеры Сибири".