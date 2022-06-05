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Танцор из метро Новосибирска собрал деньги на детский спортзал

5 июня 04:09
Фото: youtube.com/Спорт для всех
Александр Караваев, которого многие новосибирцы видели танцующим в вагонах метрополитена, на деньги, собранные таким образом, открыл два детских спортивных зала. Занятия в них бесплатные

Житель Новосибирска Александр Караваев на пожертвования горожан открыл два спортивных зала для занятий кэмпо – китайским боевым единоборством. Посещение спортзала для детей бесплатное. Деньги на это Александр собрал, танцуя в вагонах метро. Многие горожане часто видели его с большой музыкальной колонкой. После исполнения танца он просил всех желающих пожертвовать по 100 рублей.

Так он собирал деньги на помощь больной раком жене. Теперь он уже не танцует, а гуляет по городским улицам с большим передвижным экраном, где демонстрирует кадры занятий в своих спортзалах и предлагает людям жертвовать на развитие детского спорта. Он принимает любую сумму, хоть один рубль, пишет издание НГС.

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