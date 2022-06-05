Танцор из метро Новосибирска собрал деньги на детский спортзал

Так он собирал деньги на помощь больной раком жене. Теперь он уже не танцует, а гуляет по городским улицам с большим передвижным экраном, где демонстрирует кадры занятий в своих спортзалах и предлагает людям жертвовать на развитие детского спорта. Он принимает любую сумму, хоть один рубль, пишет издание НГС.