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В Новосибирске скончался художник Сергей Беспамятных

5 июня 03:40
Фото: страница Сергея Беспамятных в Facebook
Скоропостижно скончался известный новосибирский художник Сергей Беспамятных. Прощание с мастером пройдет 6 июня

Художник из Новосибирска Сергей Беспамятных из-за проблем с сердцем скоропостижно скончался 4 июня. Об этом сообщили его близкие на странице художника в Facebook. Прощание с Сергеем Беспамятных пройдет в понедельник, 6 июня, с 12 до 13 часов в прощальном зале ИМИ по адресу Кропоткина 112, к.1.

На сайте музея современного искусства "Эрарта" Сергея называют "радикальным художником", который работал в стиле "психомеханического формализма".

Редакция Atas.info выражает соболезнование родным и друзьям мастера.

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