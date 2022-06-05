В Новосибирске скончался художник Сергей Беспамятных

Художник из Новосибирска Сергей Беспамятных из-за проблем с сердцем скоропостижно скончался 4 июня. Об этом сообщили его близкие на странице художника в Facebook. Прощание с Сергеем Беспамятных пройдет в понедельник, 6 июня, с 12 до 13 часов в прощальном зале ИМИ по адресу Кропоткина 112, к.1.