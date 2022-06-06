Фестиваль «Сибирский огонь»-2022 под Новосибирском: полная программа празднования

Площадкой события в этом году стала деревня Большой Оёш. В 11:00 состоится торжественное открытие фестиваля, на котором обещал присутствовать губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
После сибиряков ждут выступления реконструкторов, посвященные военной операции в Афганистане. Следом пройдут постановочные бои эпохи Высокого средневековья - «Осада вагенбурга».
В 14:00 все соберутся на ристалище, где стартует традиционный и зрелищный турнир латников. Вечером можно пройти на поле боя, чтобы посмотреть реконструкцию событий ВОВ - «Операция «Багратион»
«На территории развернут исторические площадки, посвященные античности, средневековью, эпохе Петра I в Сибири, Первой мировой и Великой отечественной войнам. Также пройдет выставка ретротехники, откроют тир и проведут детский рыцарский турнир», - отметили организаторы.