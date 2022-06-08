На территории бывшего военного городка проживает около 1,5 тысяч человек. Долгие годы место напоминало пустырь с несколькими зданиями. Жители буквально отдалены от городской цивилизации, но этот факт, по их словам, не останавливает застройщика ГК «Расцветай», который планирует возвести там новостройки.
Как рассказали новосибирцы, в военном городке хотят построить семь 17-этажных домов. Эта идея им не по душе – им и самим там тесно.
«Проблем очень много социальных. Рядом есть детсад и школа, но не для всех наших детей там хватает места. Также отсутствуют поликлиники, аптеки. Из-за этого оперативно не довозят пациента до больницы», - пожаловались на собрании местные жители.
Кроме того, для этой части Первомайского района является проблемой транспортная доступность. Людям приходится проезжать через загруженный ЖД переезд, чтобы попасть в центр. В таких условиях они живут сами и не понимают, как смогут их вынести другие.
Стоит отметить, в соцсетях некие жители военного городка пишут одобрительные отзывы по поводу застройки. Но реальные местные считают их фейками.