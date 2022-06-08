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Долой застройку: жители военного городка против новостроек - им и так проблем хватает

8 июня 04:05
Фото: Медиахолдинг1Mi
Жители военного городка в Новосибирске обсудили на собрании 3 июня строительство новостроек на улице Узорной. Оказалось, что местные категорически против этой застройки.

На территории бывшего военного городка проживает около 1,5 тысяч человек. Долгие годы место напоминало пустырь с несколькими зданиями. Жители буквально отдалены от городской цивилизации, но этот факт, по их словам, не останавливает застройщика ГК «Расцветай», который планирует возвести там новостройки.

Как рассказали новосибирцы, в военном городке хотят построить семь 17-этажных домов. Эта идея им не по душе – им и самим там тесно.

«Проблем очень много социальных. Рядом есть детсад и школа, но не для всех наших детей там хватает места. Также отсутствуют поликлиники, аптеки. Из-за этого оперативно не довозят пациента до больницы», - пожаловались на собрании местные жители.

Кроме того, для этой части Первомайского района является проблемой транспортная доступность. Людям приходится проезжать через загруженный ЖД переезд, чтобы попасть в центр. В таких условиях они живут сами и не понимают, как смогут их вынести другие.

Стоит отметить, в соцсетях некие жители военного городка пишут одобрительные отзывы по поводу застройки. Но реальные местные считают их фейками.

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