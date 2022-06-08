Сельхозземли Искитимского района отданы под гаражи «Разреза Восточный»

Более 12 га земель сельхозназначения сменили категорию, распоряжением губернатора Новосибирской области Андрея Травникова №283-рп. «Разрезу Восточный» на этом месте нужны гаражи. Служебные гаражи должны быть весьма масштабны, ведь площадь участка больше 17 футбольных полей, как в «Лужниках».

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