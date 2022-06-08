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Posted 8 июня 2022, 09:15

Published 8 июня 2022, 09:15

Modified 16 августа 2022, 22:35

Updated 16 августа 2022, 22:35

Антрацит добывается в Новосибирской области и продается на экспорт

Сельхозземли Искитимского района отданы под гаражи «Разреза Восточный»

8 июня 2022, 09:15
Фото: Photobank Ura Media. Медиахолдинг1Mi. Антрацит добывается в Новосибирской области и продается на экспорт
Более 12 га земель сельхозназначения сменили категорию, распоряжением губернатора Новосибирской области Андрея Травникова №283-рп. «Разрезу Восточный» на этом месте нужны гаражи. Служебные гаражи должны быть весьма масштабны, ведь площадь участка больше 17 футбольных полей, как в «Лужниках».

122 568 кв. м земель сельскохозяйственного назначения расположенных в Новосибирской области, р-н Искитимский (участок с кадастровым номером 54:07:057406:404) переведены из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

Это сделано по ходатайству ООО «Разрез Восточный» о переводе земельного участка из состава земель одной категории в другую «для размещения промышленных объектов – служебных гаражей в производственной зоне Усть-Чемского сельсовета Искитимского района».

Соответствующее распоряжение губернатора Новосибирской области Андрея Травникова №283-рп подписано 7 июня 2022. Постановление опубликовано на сайте правительства Новосибирской области.

Сельхозземли под Искитимом отданы для гаражей «Сибантрацита» - 45 футбольных полей
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Для сравнения на такой площади можно разместить 17 футбольных полей московского стадиона «Лужники». Там площадь футбольного поля составляет 7 140 кв. м – (105х68 м).

ООО «Разрез Восточный» занимается добычей антрацита открытым способом. Управляется ООО «УК «Сибантрацит», которая принадлежит зарегистрированной на Кипре компании «SIBANTHRACITE PLC».

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#Экология#Новосибирская область#Сельское хозяйство#Губернатор#Травников
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