Сельхозземли Искитимского района отданы под гаражи «Разреза Восточный»

Posted 8 июня 2022, 09:15
Published 8 июня 2022, 09:15
Modified 16 августа 2022, 22:35
Updated 16 августа 2022, 22:35
122 568 кв. м земель сельскохозяйственного назначения расположенных в Новосибирской области, р-н Искитимский (участок с кадастровым номером 54:07:057406:404) переведены из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.
Это сделано по ходатайству ООО «Разрез Восточный» о переводе земельного участка из состава земель одной категории в другую «для размещения промышленных объектов – служебных гаражей в производственной зоне Усть-Чемского сельсовета Искитимского района».
Соответствующее распоряжение губернатора Новосибирской области Андрея Травникова №283-рп подписано 7 июня 2022. Постановление опубликовано на сайте правительства Новосибирской области.
Для сравнения на такой площади можно разместить 17 футбольных полей московского стадиона «Лужники». Там площадь футбольного поля составляет 7 140 кв. м – (105х68 м).
ООО «Разрез Восточный» занимается добычей антрацита открытым способом. Управляется ООО «УК «Сибантрацит», которая принадлежит зарегистрированной на Кипре компании «SIBANTHRACITE PLC».