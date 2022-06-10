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Слиток золота и 1400 $ изъяли приставы у экстрасенса в Новосибирске за долг в 45 млн

10 июня 05:36
Фото: Медиахолдинг1Mi
Судебные приставы в Новосибирске конфисковали у лже-экстрасенса слиток золота и валюту за долг в 45 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Женщина вела незаконный бизнес: продавала БАДы и предоставляла услуги экстрасенса. Обманом она обокрала 13 клиентов и попала под суд.

Сибирячку осудили на 12,5 лет колонии, также вынесли штраф на 450 тысяч рублей. Кроме того, по другой статье ей полагается срок в 15 лет и аналогичные санкции.

«По решению суда также у женщины нужно было взыскать 45 млн рублей в качестве компенсации пострадавшим. В итоге, у неё изъяли слиток золота на 250 г, украшения, около 3 млн рублей и 1400 $. Деньги поступят на их счета, драгоценности после оценки продадут на аукционе и зачислят в счет погашения долга обвиняемой», - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что остальную часть задолженности женщина отработает в тюрьме.

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