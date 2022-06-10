Слиток золота и 1400 $ изъяли приставы у экстрасенса в Новосибирске за долг в 45 млн

«По решению суда также у женщины нужно было взыскать 45 млн рублей в качестве компенсации пострадавшим. В итоге, у неё изъяли слиток золота на 250 г, украшения, около 3 млн рублей и 1400 $. Деньги поступят на их счета, драгоценности после оценки продадут на аукционе и зачислят в счет погашения долга обвиняемой», - рассказали в ведомстве.