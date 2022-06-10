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Военнослужащие приняли роды у жительницы Новосибирска в поезде, когда ехали на службу

10 июня 09:51
Фото: Росгвардия
Фельдшер Росгвардии Раида Гаджиева приняла роды в поезде у пассажирки из Новосибирска, когда сопровождала призывников на армейскую службу. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии по Новосибирской области.

Схватки начались у сибирячки поздно ночью. Проводница поезда, не растерявшись, позвала на помощь военного медика.

«Ситуация была безотлагательная, медлить было нельзя, поэтому я быстро собралась с мыслями и силами, чтобы принять роды», - рассказала Раида Гаджиева.

Появиться малышу на свет врачу помогали майор Константин Дружин и ефрейтор Евгений Орлов. Спустя полтора часа у женщины родился мальчик, его и мать передали медикам на следующей станции.

Гаджиева призналась, что роды принимала впервые. Было не много беспокойно, но она очень старалась выполнить всё профессионально и даже не отвлекаться, когда рядом плакал отец роженицы.

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