Военнослужащие приняли роды у жительницы Новосибирска в поезде, когда ехали на службу

Схватки начались у сибирячки поздно ночью. Проводница поезда, не растерявшись, позвала на помощь военного медика.
«Ситуация была безотлагательная, медлить было нельзя, поэтому я быстро собралась с мыслями и силами, чтобы принять роды», - рассказала Раида Гаджиева.
Появиться малышу на свет врачу помогали майор Константин Дружин и ефрейтор Евгений Орлов. Спустя полтора часа у женщины родился мальчик, его и мать передали медикам на следующей станции.
Гаджиева призналась, что роды принимала впервые. Было не много беспокойно, но она очень старалась выполнить всё профессионально и даже не отвлекаться, когда рядом плакал отец роженицы.