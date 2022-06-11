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Космонавт из Новосибирска Анна Кикина полетит в космос с американцами

11 июня 14:36
Фото: центр подготовки космонавтов
В «Роскосмосе» подтвердили кандидатуру космонавта Анны Кикиной для участия в программе перекрёстных полетов с американским NASA, сообщает RT на русском.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил, что космонавт из Новосибирска Анна Кикина планирует полететь в космос.

Речь идет о перекрестных полётах с NASA, когда Россия и США создадут смешанные экипажи. С нашей стороны будет Анна Кикина.

Уже сейчас, по словам Рогозина, космонавт проходит дополнительную подготовку по программе NASA.

Напомним, еще в апреле стало известно, что единственная женщина в российской команде астронавтов сибирячка Анна Кикина улетела в Хьюстон. А месяцем ранее стало известно, что по образу Анны Кикиной была выпущена кукла, сообщает ТАСС.

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