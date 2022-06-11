Космонавт из Новосибирска Анна Кикина полетит в космос с американцами

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил, что космонавт из Новосибирска Анна Кикина планирует полететь в космос.
Речь идет о перекрестных полётах с NASA, когда Россия и США создадут смешанные экипажи. С нашей стороны будет Анна Кикина.
Уже сейчас, по словам Рогозина, космонавт проходит дополнительную подготовку по программе NASA.
Напомним, еще в апреле стало известно, что единственная женщина в российской команде астронавтов сибирячка Анна Кикина улетела в Хьюстон. А месяцем ранее стало известно, что по образу Анны Кикиной была выпущена кукла, сообщает ТАСС.