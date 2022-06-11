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Скаут Urent спас от пожара частные дома в Новосибирске

11 июня 16:45
Фото: Компания Юрент
Сотрудник кикшерингового сервиса Urent помог предотвратить крупный пожар возле ЖК «Закаменский» в Новосибирске 10 июня. На его глазах в кустах со стремительной скоростью возгорался строительный мусор, рассказали Atas.info в компании.

Скаут компании Александр Бочеров ехал около 16:00 часов на электросамокате по частному сектору в сторону ТЦ «Сибирский молл». Неподалеку, на территории жилищного комплекса он заметил дым, который шел от горящих сухих веток и тополиного пуха. А когда подошел ближе, увидел возгорание кучи строительного мусора.

«Я остановился, чтобы осмотреться, и заметил, что от очага возгорания пожар пошёл намного дальше, а рядом метрах в 30 находится здание с людьми. Недолго думая, вызвал пожарных, кое-как объяснив ориентиры, и дождался их приезда. Уехал оттуда, как только стало понятно, что пострадавших кроме растительности – нет», – рассказал Александр.

На место оперативно приехали специалисты МЧС, они незамедлительно приступили к тушению. Только когда пожар ликвидировали, парень уехал с места происшествия.

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