Скаут Urent спас от пожара частные дома в Новосибирске

Скаут компании Александр Бочеров ехал около 16:00 часов на электросамокате по частному сектору в сторону ТЦ «Сибирский молл». Неподалеку, на территории жилищного комплекса он заметил дым, который шел от горящих сухих веток и тополиного пуха. А когда подошел ближе, увидел возгорание кучи строительного мусора.
«Я остановился, чтобы осмотреться, и заметил, что от очага возгорания пожар пошёл намного дальше, а рядом метрах в 30 находится здание с людьми. Недолго думая, вызвал пожарных, кое-как объяснив ориентиры, и дождался их приезда. Уехал оттуда, как только стало понятно, что пострадавших кроме растительности – нет», – рассказал Александр.
На место оперативно приехали специалисты МЧС, они незамедлительно приступили к тушению. Только когда пожар ликвидировали, парень уехал с места происшествия.