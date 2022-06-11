Скаут Urent спас от пожара частные дома в Новосибирске

«Я остановился, чтобы осмотреться, и заметил, что от очага возгорания пожар пошёл намного дальше, а рядом метрах в 30 находится здание с людьми. Недолго думая, вызвал пожарных, кое-как объяснив ориентиры, и дождался их приезда. Уехал оттуда, как только стало понятно, что пострадавших кроме растительности – нет», – рассказал Александр.