Гигантские пробки образовались на въезде в Новосибирск вечером 13 июня

Вечером в понедельник, 13 июня, гигантская пробка из грузовых фур и легковых машин образовалась на трассе Р-255 в районе Мошково. Один из водителей снял затор с коптера. На кадрах хорошо видно, что колонна автомобилей растянулась на много километров и практически не двигается. Предполагаемая причина дорожного коллапса – ремонтные работы на трассе.
"К сожалению, это на всех выездах из города, как показала практика. Вернулась буквально час назад из Кемерово по Ленинск-Кузнецкой трассе. Так вот, в Кемеровской области тоже ремонтируют дорогу, но там все очень быстро - много техники и людей, и в местах вынужденного реверсивного движения стояли 3-5 минут. На подъезде к нашему городу - в одном месте 15 минут, ну, а на долгоремонтирующемуся мосту в селе Гусиный Брод, меньше 30-40 минут в любую сторону пробок не бывает", - комментирует жительница Новосибирска Лариса Романова.
По данным картографических геосервисов, автомобильное движение затруднено также на Ордынском шоссе и Бердском шоссе.