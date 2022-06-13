Гигантские пробки образовались на въезде в Новосибирск вечером 13 июня

"К сожалению, это на всех выездах из города, как показала практика. Вернулась буквально час назад из Кемерово по Ленинск-Кузнецкой трассе. Так вот, в Кемеровской области тоже ремонтируют дорогу, но там все очень быстро - много техники и людей, и в местах вынужденного реверсивного движения стояли 3-5 минут. На подъезде к нашему городу - в одном месте 15 минут, ну, а на долгоремонтирующемуся мосту в селе Гусиный Брод, меньше 30-40 минут в любую сторону пробок не бывает", - комментирует жительница Новосибирска Лариса Романова.