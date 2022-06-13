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Суд принял жалобу на приговор бывшему чиновнику мэрии Новосибирска Лобыне

13 июня 07:10
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
В суд вышестоящей инстанции поступила апелляция на приговор экс-руководителю комитета по рекламе мэрии Новосибирска Дмитрию Лобыне. Ранее районный суд приговорил его к 5 годам и 9 месяцам колонии за взяточничество

В Новосибирской областной суд поступила жалоба адвокатов бывшего чиновника мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыни. Защита просит смягчения приговора, дата рассмотрения апелляции пока не назначена, пишет издание "Коммерсант".

Главного рекламщика Новосибирска Лобыню признали виновным в отмывании денег и взяточничестве 18 апреля 2022 года. Его приговорили к 5 годам и 9 месяцам колонии.

По версии следствия и суда, чиновник получал деньги от деятельности фирмы, которой управлял. Также брал взятки в размере около 900 тысячи рублей за размещение рекламных щитов и баннеров.

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#Новости#Криминал#Мэрия#Новосибирск
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