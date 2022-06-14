Сегодня, во вторник, 14 июня, горячая вода отключена в жилых домах и учреждениях Ленинского района, которые запитаны от ТЭЦ-2. По плану, отключение продлится до 24 июня. Горячей воды лишились и жители Дзержинского района, которые подсоединены к ТЭЦ-5. Здесь горячей воды не будет до 25 июня.