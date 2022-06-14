Сегодня, во вторник, 14 июня, горячая вода отключена в жилых домах и учреждениях Ленинского района, которые запитаны от ТЭЦ-2. По плану, отключение продлится до 24 июня. Горячей воды лишились и жители Дзержинского района, которые подсоединены к ТЭЦ-5. Здесь горячей воды не будет до 25 июня.
В «Сибирской генерирующей компании» подчеркивают, что сроки могут быть увеличены в зависимости от количества обнаруженных дефектов на трубопроводах и времени, необходимого на их ремонт.
Ленинский район:
- улицы Планировочная, Котовского (от ул. Пермитина до ул. Станиславского), Горская, Ватутина, Горский жилмассив, улица Стартовая, Космическая, Пермитина, Выставочная, Блюхера, К. Маркса, Геодезическая, Новогодняя, Н-Данченко (от пл. Лыщинского до ул. Ватутина) в Ленинском и Кировском районах, ж/к «Ясный Берег», «Восточный поселок», «Венеция», «Панорама», абоненты по ул. 1-я и 2-я Чулымская.
Дзержинский район:
- ул. Толбухина, Заслонова, Гусинобродское шоссе, Доватора, Национальная, Трикотажная, Куприна, Есенина, 1-й, 2-й,3 -й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й Трикотажный пер., 1-й, 2-й Доватора Геофизическая, Суркова, Гладкова, Левитана, Сурикова, Шишкина, Айвазовского, Малая Айвазовского, Промкирпичная, Васнецова, Волочаевская, Репина, Онежская, Якутская, Волжская, 1-я,2-я Юргинская, Авиационная, Волочаевский пер., Волжский пер., Лучезарная, Ползунова, пр. Дзержинского, Бродского, Промышленная, Электрозаводская, Гоголя, Комбинатский пер., Шекспира, Королева, Индустриальная, Комбинатская, Электрозаводской проезд, Планетная, ул. Светлая, Н.Островского, Кольцова.