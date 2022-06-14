atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Где отключили горячую воду 14 июня в Новосибирске: список улиц

14 июня 00:00
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Новосибирске стартовал очередной этап испытаний тепловых сетей на прочность. Горячая вода отключена в домах Ленинского и Дзержинского районов

Сегодня, во вторник, 14 июня, горячая вода отключена в жилых домах и учреждениях Ленинского района, которые запитаны от ТЭЦ-2. По плану, отключение продлится до 24 июня. Горячей воды лишились и жители Дзержинского района, которые подсоединены к ТЭЦ-5. Здесь горячей воды не будет до 25 июня.

Как узнать, на сколько отключили горячую воду по адресу дома в Новосибирске 2022
Узнать подробнее

В «Сибирской генерирующей компании» подчеркивают, что сроки могут быть увеличены в зависимости от количества обнаруженных дефектов на трубопроводах и времени, необходимого на их ремонт.

Список улиц и микрорайонов, где жители временно лишились благ цивилизации:

Ленинский район:

- улицы Планировочная, Котовского (от ул. Пермитина до ул. Станиславского), Горская, Ватутина, Горский жилмассив, улица Стартовая, Космическая, Пермитина, Выставочная, Блюхера, К. Маркса, Геодезическая, Новогодняя, Н-Данченко (от пл. Лыщинского до ул. Ватутина) в Ленинском и Кировском районах, ж/к «Ясный Берег», «Восточный поселок», «Венеция», «Панорама», абоненты по ул. 1-я и 2-я Чулымская.

Дзержинский район:

- ул. Толбухина, Заслонова, Гусинобродское шоссе, Доватора, Национальная, Трикотажная, Куприна, Есенина, 1-й, 2-й,3 -й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й Трикотажный пер., 1-й, 2-й Доватора Геофизическая, Суркова, Гладкова, Левитана, Сурикова, Шишкина, Айвазовского, Малая Айвазовского, Промкирпичная, Васнецова, Волочаевская, Репина, Онежская, Якутская, Волжская, 1-я,2-я Юргинская, Авиационная, Волочаевский пер., Волжский пер., Лучезарная, Ползунова, пр. Дзержинского, Бродского, Промышленная, Электрозаводская, Гоголя, Комбинатский пер., Шекспира, Королева, Индустриальная, Комбинатская, Электрозаводской проезд, Планетная, ул. Светлая, Н.Островского, Кольцова.

Материалы по теме
Мэрию и здания МВД и МЧС отключили от горячей воды в НовосибирскеГаз отключили в 2 тысячах домов в Новосибирской областиКак узнать, на сколько отключили горячую воду по адресу дома в Новосибирске 2022
#Новости#Горячая вода#Новосибирск#Отключение#Город
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52