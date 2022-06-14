Как рассказали очевидцы, мужчина за рулем иномарки мчался по Большевистской на скорости свыше 100 км/ч. В какой-то момент он потерял контроль, выехал на встречку, где пролетел через разделитель и в итоге перевернулся на крышу.
После ДТП водитель сбежал в кусты. Видимо, ему стало плохо, предполагают в группе «АСТ-54» новосибирцы.
«Парень вылез сам из машины и побежал в лес. Мы поняли, что он не пострадал, но вызвали на место полицию», - поделились очевидцы.
В ГИБДД Новосибирска подтвердили, что пострадавших в аварии нет. ДТП оформили с материальным ущербом.