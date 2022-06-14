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Honda опрокинулась на крышу после ДТП в Новосибирске - водитель в испуге сбежал в лес

14 июня 05:15
Фото: АСТ-54
Водитель Honda Civic Ferio на большой скорости влетел в бетонный разделитель и опрокинулся на крышу возле «Храма Михаила Архангела» в Новосибирске ночью 14 июня. В шоковом состоянии он выбрался из машины и побежал в кусты.

Как рассказали очевидцы, мужчина за рулем иномарки мчался по Большевистской на скорости свыше 100 км/ч. В какой-то момент он потерял контроль, выехал на встречку, где пролетел через разделитель и в итоге перевернулся на крышу.

После ДТП водитель сбежал в кусты. Видимо, ему стало плохо, предполагают в группе «АСТ-54» новосибирцы.

«Парень вылез сам из машины и побежал в лес. Мы поняли, что он не пострадал, но вызвали на место полицию», - поделились очевидцы.

В ГИБДД Новосибирска подтвердили, что пострадавших в аварии нет. ДТП оформили с материальным ущербом.

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#Новости#Новосибирская область#Новосибирск#Происшествия
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