Новосибирцы получили солнечные ожоги на фестивале «Сибирский огонь»

По возвращении с фестиваля военно-исторической реконструкции новосибирцы заметили на своем теле и лице сильные термические ожоги. И это не удивительно, так как зрители находились под палящем Солнцем целый день. К тому, же некоторые зрелищные бои задерживались и людям приходилось по долгу стоять на одном месте в ожидании.