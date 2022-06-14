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Новосибирцы получили солнечные ожоги на фестивале «Сибирский огонь»

14 июня 04:26
Фото: Елена Волжанкина
Некоторые сибиряки серьезно обогрели на Солнце во время фестиваля «Сибирский огонь», который проходил в Новосибирской области 12 июня 2022 года. В этот день в регионе держалась 30-градусная жара.

По возвращении с фестиваля военно-исторической реконструкции новосибирцы заметили на своем теле и лице сильные термические ожоги. И это не удивительно, так как зрители находились под палящем Солнцем целый день. К тому, же некоторые зрелищные бои задерживались и людям приходилось по долгу стоять на одном месте в ожидании.

«Около часа ждали, когда начнется рыцарский турнир на ристалище. Дети жарились и капризничали. Не спасли даже солнцезащитные кремы, и когда вернулись домой, заметили ожоги», - рассказали Atas.info гости фестиваля.

В рамках программы зрители наблюдали в полях реконструкции Великой Отечественной войны и конфликта в Афганистане, старт которых задерживался по техническим причинам. А после продолжительного зрелищного боя сибиряки ринулись обливаться холодной водой.

Фото: atas.info

«На второй день лицо и руки начали гореть – проснулась краснее рака. Поняла, что получила солнечный ожог. Было, конечно, классно на фестивале, но сейчас не весело, когда всё тело болит и вздулись лимфоузлы. Чтобы как-то спастись делаю холодные компрессы и мажу обгоревшие места специальной мазью», - поделилась сибирячка.

Напомним, в этом году традиционный «Сибирский огонь» посетили тысячи зрителей в деревне Большой Оеш. О том, что они увидели на фестивале читайте в нашем репортаже.

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