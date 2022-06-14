Пропавших мужчину и 6-летнего ребенка ищут под Новосибирском – они катались на лодке

Сами пропавшие из Куйбышевского района. На днях, 13 июня, сибиряк с маленьким ребенком вышли поплавать на лодке в реке и не вернулись. Сейчас их поисками занимаются водолазы и правоохранители.
«Всего 4 происшествия фиксировали за неделю в акваториях. Погибли три человека, двоих продолжаем искать», – добавил Орлов.
Напомним, 12 июня в Лесном озере в Новосибирске утонул 15-летний подросток. Также несколько трагических случаев утопления спасатели отмечали ещё в мае. Новосибирцев предупреждали о том, что купаться можно только в разрешенных местах, а маломерное судно должно быть подготовлено для катания.