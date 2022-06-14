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Пропавших мужчину и 6-летнего ребенка ищут под Новосибирском – они катались на лодке

14 июня 06:02
Фото: Медиахолдинг1Mi
Мужчина и шестилетний ребенок без вести пропали после катания на лодке по реке Омь в Новосибирской области. Об этом сообщил в ходе аппаратного заседания 14 июня глава регионального МЧС Виктор Орлов.

Сами пропавшие из Куйбышевского района. На днях, 13 июня, сибиряк с маленьким ребенком вышли поплавать на лодке в реке и не вернулись. Сейчас их поисками занимаются водолазы и правоохранители.

«Всего 4 происшествия фиксировали за неделю в акваториях. Погибли три человека, двоих продолжаем искать», – добавил Орлов.

Напомним, 12 июня в Лесном озере в Новосибирске утонул 15-летний подросток. Также несколько трагических случаев утопления спасатели отмечали ещё в мае. Новосибирцев предупреждали о том, что купаться можно только в разрешенных местах, а маломерное судно должно быть подготовлено для катания.

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#Новости#Новосибирская область#Новосибирск#Происшествия
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