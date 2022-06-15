Правительство региона одобрило новые налоговые льготы для IT-сектора

В числе предлагаемых изменений в областной закон: снижение ставки по упрощенной системе налогообложения для IT-компаний, выбравших объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов – с 15% до 5%; освобождение IT-компаний от налога на имущество организаций, используемого ими для осуществления своей уставной деятельности. Кроме того, предусматривается расширение видов экономической деятельности, имеющих право на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций – дополнение видом деятельности «деятельность в сфере телекоммуникаций». Это позволит сохранить инвестиции операторов связи для эксплуатации и модернизации сетей связи за счет реализации механизма инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций.