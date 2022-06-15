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Правительство региона одобрило новые налоговые льготы для IT-сектора

15 июня 04:58
Фото: Медиахолдинг1Mi
До 5% будет снижена ставка по упрощенной системе налогообложения для IT-компаний – соответствующий проект закона был одобрен 14 июня на заседании Правительства Новосибирской области, которое прошло под руководством Губернатора Андрея Травникова.

Правительство региона рассмотрело проект областного закона о внесении изменений в закон Новосибирской области «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области».

«Комплекс мер поддержки IT-сектора, который сегодня активно внедряется в Новосибирской области, будет способствовать развитию IT-компаний в условиях санкционного давления, снижению оттока специалистов, распределению инвестиционных вложений в развитие объектов, а также сохранению и увеличению налоговых поступлений в региональный бюджет», – отметил в своем докладе министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

В числе предлагаемых изменений в областной закон: снижение ставки по упрощенной системе налогообложения для IT-компаний, выбравших объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов – с 15% до 5%; освобождение IT-компаний от налога на имущество организаций, используемого ими для осуществления своей уставной деятельности. Кроме того, предусматривается расширение видов экономической деятельности, имеющих право на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций – дополнение видом деятельности «деятельность в сфере телекоммуникаций». Это позволит сохранить инвестиции операторов связи для эксплуатации и модернизации сетей связи за счет реализации механизма инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций.

Условия для применения мер поддержки: наличие государственной аккредитации в порядке, установленном федеральным законодательством; доля дохода от реализации товаров (работ, услуг) в сфере информационных технологий в общем доходе организации – не менее 70%.

Проект закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области» одобрен на заседании Правительства и будет направлен в Законодательное Собрание Новосибирской области в установленном порядке.

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