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Трех золотых карпов выловил рыбак из озера Китерня под Новосибирском

15 июня 01:58
Фото: «Рыбалка в Новосибирске» в соцсети «ВКонтакте»
Житель Новосибирска поймал трех золотых рыбок в озере Китерня в Искитимском районе 12 июня. Улов он показал подписчикам группы «Рыбалка в Новосибирске» в соцсети «ВКонтакте».

Житель Новосибирска поймал трех золотых рыбок в озере Китерня в Искитимском районе 12 июня. Улов он показал подписчикам группы «Рыбалка в Новосибирске» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина рассказал, что выловил пока ставил палатку трех золотистых карпов и амура. Ещё 12 рыб наловил после. Весь его улов составил около 5 кг.

«Прикормкой были ферментированная кукуруза и тигровый орех + немного бойлов. По насадке самым уловистым оказались медовые вафтерсы», - уточнил сибиряк.

С начала сезона каждый год рыбаки делятся в социальных сетях своей добычей. Кто-то хвастает огромной рыбиной, кто-то редкой.

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