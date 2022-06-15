С начала лета в Новосибирске специалисты приступили приводить в порядок оградки вдоль дорог. А сибиряки негодуют от того, какие эти конструкции старые и обновление краски их не изменит.
«Эти ограждения и столбы нужно или менять, или восстанавливать. Но это не кому не нужно, ведь можно просто перекрасить. Тогда якобы будет красиво», - жалуются новосибирцы.
Пользователи Сети также отметили, что свежей краской старые конструкции не изменить. Они переживают, что оградки могут развалиться в любой момент.