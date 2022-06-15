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В Новосибирске начали красить старые ограждения – горожане все раскритиковали

15 июня 02:49
Фото: АСТ-54
Жители Новосибирска пожаловались на старые ограждения возле дорог, которые умудряются подкрашивать вместо того, чтобы их заменить. Свое мнение горожане высказали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

С начала лета в Новосибирске специалисты приступили приводить в порядок оградки вдоль дорог. А сибиряки негодуют от того, какие эти конструкции старые и обновление краски их не изменит.

«Эти ограждения и столбы нужно или менять, или восстанавливать. Но это не кому не нужно, ведь можно просто перекрасить. Тогда якобы будет красиво», - жалуются новосибирцы.

Пользователи Сети также отметили, что свежей краской старые конструкции не изменить. Они переживают, что оградки могут развалиться в любой момент.

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