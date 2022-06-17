Эксперты рассказали о качестве вин в России и проблемах производства

Несмотря на увеличение спроса, в региональных производствах не все так гладко. Виноделы не могут удовлетворить все потребности покупателей – именно поэтому на прилавках в магазине вы можете увидеть в основном полусладкое видно низкого ценового сегмента. Эксперты разобрались более подробно и выяснили, что хорошую винную корзину можно собрать во многих городах России, особенно на юге, где есть все условия для хорошего урожая, сообщают «Новые Известия».