Обвал грунта: под Новосибирском работника насмерть придавило землей на стройке

Posted 17 июня 2022, 08:58
Published 17 июня 2022, 08:58
Modified 17 сентября 2022, 07:38
Updated 17 сентября 2022, 07:38
Рабочий находился в траншее. В один момент на него обвалился грунт. Мужчину присыпало землей настолько, что на поверхности оставалась только его голова. Из-за тяжести земли рабочий погиб. Ему было сорок лет, о чем сообщает издание «Бердск-Онлайн».
В СУ СК по НСО организовал проверку по факту произошедшего. Уточняется, что в данном районе, где произошла трагедия, строятся три жилых дома.