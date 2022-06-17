Обвал грунта: под Новосибирском работника насмерть придавило землей на стройке

Рабочий находился в траншее. В один момент на него обвалился грунт. Мужчину присыпало землей настолько, что на поверхности оставалась только его голова. Из-за тяжести земли рабочий погиб. Ему было сорок лет, о чем сообщает издание «Бердск-Онлайн».