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Posted 17 июня 2022, 08:58

Published 17 июня 2022, 08:58

Modified 17 сентября 2022, 07:38

Updated 17 сентября 2022, 07:38

Обвал грунта: под Новосибирском работника насмерть придавило землей на стройке

Обвал грунта: под Новосибирском работника насмерть придавило землей на стройке

17 июня 2022, 08:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Трагедия произошла в Бердске Новосибирской области 16 июня на улице Морская – Следственный комитет назначил проверку.

Рабочий находился в траншее. В один момент на него обвалился грунт. Мужчину присыпало землей настолько, что на поверхности оставалась только его голова. Из-за тяжести земли рабочий погиб. Ему было сорок лет, о чем сообщает издание «Бердск-Онлайн».

В СУ СК по НСО организовал проверку по факту произошедшего. Уточняется, что в данном районе, где произошла трагедия, строятся три жилых дома.

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#Происшествия#Новосибирск
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