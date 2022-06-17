Врачам Новосибирска вручили медали накануне Дня медика 2022: список награжденных

В церемонии награждения приняли участие первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов, представитель региона в верхней палате российского парламента Владимир Городецкий, депутат Государственной Думы Олег Иванинский, председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения регионального Заксобрания Игорь Гришунин и митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.