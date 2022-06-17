atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 17 июня 2022, 08:33

Published 17 июня 2022, 08:33

Modified 17 сентября 2022, 07:38

Updated 17 сентября 2022, 07:38

Врачам Новосибирска вручили медали накануне Дня медика 2022: список награжденных

Врачам Новосибирска вручили медали накануне Дня медика 2022: список награжденных

17 июня 2022, 08:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В ходе торжественного собрания, которое прошло в Новосибирске накануне празднования Дня медицинского работника, десятки врачей получили ведомственные награды и знаки отличия Новосибирской области. Публикуем полный список награжденных

Медикам Новосибирской области вручили медали и знаки отличия в ходе тожественного собрания, посвященного Дню медицинского работника. В пятницу, 17 июня, в Государственном концертном зале им. А.М. Каца награды получили сотрудники федеральных и государственных учреждений здравоохранения региона.

Врачом года стал детский хирург Новосибирской областной больницы Николай Кривошеенко
Узнать подробнее

В церемонии награждения приняли участие первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов, представитель региона в верхней палате российского парламента Владимир Городецкий, депутат Государственной Думы Олег Иванинский, председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения регионального Заксобрания Игорь Гришунин и митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

Материалы по теме
В Новосибирске врачи провели сложную операцию по удалению опухоли с мочевого пузыряМинздрав в Новосибирске пообещал врачам роддома №25 работуДень медика в 2022 году – когда и как отмечать постковидный праздник
#Общество#Медицина#Новосибирск#Награда#Врач
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика