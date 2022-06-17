Врачам Новосибирска вручили медали накануне Дня медика 2022: список награжденных

Posted 17 июня 2022, 08:33
Published 17 июня 2022, 08:33
Modified 17 сентября 2022, 07:38
Updated 17 сентября 2022, 07:38
Медикам Новосибирской области вручили медали и знаки отличия в ходе тожественного собрания, посвященного Дню медицинского работника. В пятницу, 17 июня, в Государственном концертном зале им. А.М. Каца награды получили сотрудники федеральных и государственных учреждений здравоохранения региона.
В церемонии награждения приняли участие первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов, представитель региона в верхней палате российского парламента Владимир Городецкий, депутат Государственной Думы Олег Иванинский, председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения регионального Заксобрания Игорь Гришунин и митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.