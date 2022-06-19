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Posted 19 июня 2022, 09:02

Published 19 июня 2022, 09:02

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Мощнейшее землетрясение произошло под Новосибирском на угольном карьере

Мощнейшее землетрясение произошло под Новосибирском на угольном карьере

19 июня 2022, 09:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Искитимском районе Новосибирской области 19 июня произошло землетрясение, о чем информирует Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН.

Эпицентр находится в четырёх километрах населённого пункта Усть-Чем Искитимского района и в 41 км от областной столицы.

Мощность подземных толчков достигла 3-х баллов. В эпицентре интенсивность достигала 3,4 баллов.

Напомним, это не единственный случай, когда толчки затрагивают это село. В марте также произошло землетрясение в Усть-Чемском сельсовете Искитимского района. В январе толчки образовались в поселке Елбаши, того же Искитимского района.

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#Экология#Происшествия#Новосибирская область
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