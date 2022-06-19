Мощнейшее землетрясение произошло под Новосибирском на угольном карьере

Posted 19 июня 2022, 09:02
Published 19 июня 2022, 09:02
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Эпицентр находится в четырёх километрах населённого пункта Усть-Чем Искитимского района и в 41 км от областной столицы.
Мощность подземных толчков достигла 3-х баллов. В эпицентре интенсивность достигала 3,4 баллов.
Напомним, это не единственный случай, когда толчки затрагивают это село. В марте также произошло землетрясение в Усть-Чемском сельсовете Искитимского района. В январе толчки образовались в поселке Елбаши, того же Искитимского района.