Женщина из Новосибирска страдает от тяжёлого сепсиса – ей чуть не отрезали руку

32-летняя жительница Новосибирска поделилась, что в 2013 году у нее диагностировали «системную красную волчанку» с люпус-нефритом, осложнением на почки. По ее словам, после прогулки на улице у нее зачесалась рука, так как ее кожа плохо реагирует на укусы насекомых. Уже к вечеру рука начала опухать, у нее поднялась температура, появилась рвота и диарея. Очнулась женщина уже в реанимации.