Засадить кустами: жители Новосибирска возмутились масштабами нудистского пляжа

Напомним, ранее девушки из Новосибирска побывали на нудистском пляже и в шоке от увиденного. Они увидели "мужиков с эрекцией" и не только. Для одной из девушек поход на нудистский пляж стал первым и последним в жизни. Другая же любительница пляжного отдыха, насмотревшись на голые тела, срочно решила худеть.