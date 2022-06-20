Засадить кустами: жители Новосибирска возмутились масштабами нудистского пляжа

Posted 20 июня 2022, 01:16
Published 20 июня 2022, 01:16
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
По словам жительницы Новосибирска, отдыхающие на простом пляже не раз наблюдали картину, когда обнаженные люди выходят со своей условно закрытой территорией. Именно поэтому депутат горсовета Наталья Пинус выдвигала инициативу – оградить нудистский пляж зелеными растениями.
При этом закрывать пляж никто не собирается, так как открыт он был в советские времена. Идею народного избранника поддерживают новосибирцы.
Напомним, ранее девушки из Новосибирска побывали на нудистском пляже и в шоке от увиденного. Они увидели "мужиков с эрекцией" и не только. Для одной из девушек поход на нудистский пляж стал первым и последним в жизни. Другая же любительница пляжного отдыха, насмотревшись на голые тела, срочно решила худеть.