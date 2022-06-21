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Posted 21 июня 2022, 06:01

Published 21 июня 2022, 06:01

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Возили по городу и угрожали: молодые парни из Новосибирска выбивали деньги из друзей

Возили по городу и угрожали: молодые парни из Новосибирска выбивали деньги из друзей

21 июня 2022, 06:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В сентябре 2021 года в Калининском районе двое молодые людей похитили новосибирца – второй пострадавший сел в машину добровольно. Хулиганы угрожали им пистолетом и учебной гранатой, а их целью стали деньги, передает СУ СК РФ.

Завершилось расследование уголовного дела по факту вымогательства и похищения человека по предварительному сговору с применением оружия. По данным следствия, у дома на улице Богдана Хмельницкого 20 и 21-летние новосибирцы силой затолкали в машину своего 22-летнего знакомого. Потерпевшего возили по городу, били, угрожали пистолетом и учебной гранатой и требовали большую сумму денег – 350 тысяч рублей.

Кроме того, в автомобиле сидел 18-летний молодой человек. Он сел в машину в добровольном порядке, однако в салоне злоумышленники также требовали с него 20 тысяч рублей. Одному из потерпевших удалось дозвониться до родственников, которые и вызвали сотрудников полиции.

Двое похитителей были арестованы. Свою вину в преступлении они не признавали и изначально отказывались от дачи показаний. Теперь уголовное дело рассмотрит новосибирский суд.

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#Криминал#Новосибирск#Суд
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