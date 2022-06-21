Возили по городу и угрожали: молодые парни из Новосибирска выбивали деньги из друзей

Кроме того, в автомобиле сидел 18-летний молодой человек. Он сел в машину в добровольном порядке, однако в салоне злоумышленники также требовали с него 20 тысяч рублей. Одному из потерпевших удалось дозвониться до родственников, которые и вызвали сотрудников полиции.