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Posted 22 июня 2022, 03:57

Published 22 июня 2022, 03:57

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Опубликованы результаты ЕГЭ по обществознанию в Новосибирской области

Опубликованы результаты ЕГЭ по обществознанию в Новосибирской области

22 июня 2022, 03:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Выпускники в Новосибирской области получили оценки за ЕГЭ-2022 по обществознанию 22 июня. Комиссия утвердила их ещё вчера.

По данным НИМРО, участники экзамена могут посмотреть свои оценки за проделанную работу в личных кабинетах. Также сегодня об этом должны объявить им в школе или другом учебном учреждении.

До 24 июня несогласные с баллами могут подать апелляционное заявление на пересмотр.

Ранее стало известно о том, что в Новосибирской области один из школьников заработал 200 балов на ЕГЭ. Он на отлично сдал русский язык и математику.

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#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#ЕГЭ
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