Опубликованы результаты ЕГЭ по обществознанию в Новосибирской области

Posted 22 июня 2022, 03:57
Published 22 июня 2022, 03:57
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
По данным НИМРО, участники экзамена могут посмотреть свои оценки за проделанную работу в личных кабинетах. Также сегодня об этом должны объявить им в школе или другом учебном учреждении.
До 24 июня несогласные с баллами могут подать апелляционное заявление на пересмотр.
Ранее стало известно о том, что в Новосибирской области один из школьников заработал 200 балов на ЕГЭ. Он на отлично сдал русский язык и математику.