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Posted 23 июня 2022, 01:19

Published 23 июня 2022, 01:19

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Мошенники дурят новосибирцев фейками от AliExpress, предлагая зарплату в 30 000

Мошенники дурят новосибирцев фейками от AliExpress, предлагая зарплату в 30 000

23 июня 2022, 01:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Новосибирске начали массово рассылать фейки в Телеграм от компании AliExpress – в сообщениях предлагают работу за 30 000 рублей в сутки.

По словам новосибирцев, в рассылаемых сообщениях указано, что компания ищет удаленного сотрудника для онлайн-работы на половину дня. В день предлагается от 5 до 30 тысяч рублей. В требованиях к потенциальным работникам говорится, что возраст сотрудника должен быть не меньше 20 лет, студенты их не интересуют.

В рассылках прикреплены ссылки на сайты, по которым просят перейти и зарегистрироваться. Кроме того, по одной из ссылок открывается сайт с соглашением об открытии счета на польском языке.

В компании AliExpress объяснили, что не делали подобных рассылок и уже передали информацию о жалобах в правоохранительные органы, пишет НГС. Также там заявили, что такую схему используют мошенники, воруя чужие деньги.

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#Общество#Криминал#Новосибирск
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