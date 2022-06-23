Мошенники дурят новосибирцев фейками от AliExpress, предлагая зарплату в 30 000

По словам новосибирцев, в рассылаемых сообщениях указано, что компания ищет удаленного сотрудника для онлайн-работы на половину дня. В день предлагается от 5 до 30 тысяч рублей. В требованиях к потенциальным работникам говорится, что возраст сотрудника должен быть не меньше 20 лет, студенты их не интересуют.