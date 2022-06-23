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Posted 23 июня 2022, 04:33

Published 23 июня 2022, 04:33

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Труп утонувшего 9-летнего ребенка выловили на реке в Новосибирске

Труп утонувшего 9-летнего ребенка выловили на реке в Новосибирске

23 июня 2022, 04:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Ребенок утонул в среду, 22 июня в Первомайском районе Новосибирска - его искали водолазы почти сутки, сообщают в Следственном комитете по НСО.

Девятилетний мальчик гулял с друзьями на берегу. В какой-то момент он зашел в воду, и его унесло течением реки Иня, о чем рассказали очевидцы в местных пабликах. Тело ребенка нашли лишь в четверг, 23 июня утром.

В ГУ МВД по региону подтвердили Atas.info информацию о том, что тело нашли. Следком ведет проверку произошедшего.

Напомним, ранее спасатели вытащили из Юго-Западного карьера тонущую девочку в Новосибирске. Скорую помощь вызывать не потребовалось – спасенная не пострадала и отказалась от врачей.

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#Происшествия#Новосибирск
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