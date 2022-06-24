После ухода IKEA и Coca-Cola власти Новосибирска решают судьбу тысячи сотрудников

Posted 24 июня 2022, 01:34
Published 24 июня 2022, 01:34
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Сейчас компании владеют магазином со складной инфраструктурой и заводом по производству напитков. Кроме того, в их штате трудятся сотни жителей Новосибирска, которые сейчас под большим риском потерять свою работу.
Правительство НСО ведет переговоры с кадровыми службами обеих компаний, чтобы уберечь сотрудников от безработицы после окончательного ухода работодателей. Известно, что на заводе Coca-Cola штат около 700 человек, а в IKEA около 500 человек.
Губернатор Андрей Травников поручил Минпромторгу проанализировать работу данных предприятий и оценить перспективу и возможности использования их материальных активов.
Добавим, что завод компании Coca-Cola в Новосибирске, скорее всего, будет куплен отечественными игроками рынка, а прекращение производства привычного напитка вряд-ли скажется на ресторанном бизнесе. О возможных путях развития событий после заявления компании об уходе с российского рынка в материале Atas.info