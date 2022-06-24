В Новосибирске втридорога продают товары IKEA на «Яндекс.Маркете»

Posted 24 июня 2022, 03:30
Published 24 июня 2022, 03:30
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
В приложении и на сайте интернет-магазина «Яндекса» выбор товаров Икеа не многочисленный. В основном это декоративные предметы, светильники, посуда. При этом есть позиции с мебелью, но они ещё не доступны к продаже.
Стоит отметить, цены на товары IKEA в маркетплейсе не демократичные. Новосибирцы заметили, что они чуть ли не в 3 раза выше, чем в официальном сайте гипермаркета.
Корзины для хранения вещей в самой Икеа всегда были одним из дешевых товаров. В «Яндекс.Маркете» же их стоимость превысила 5 тысяч рублей.
Напомним, IKEA объявила об уходе из России весной 2022 года. Тогда магазин мебели закрыли для покупателей, но сотрудники продолжали работать с обращениями и держали склад. В середине июня стало известно, что гипермаркет окончательно покидает нашу страну.