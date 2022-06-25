Именно там, перед «Городским началом» - то есть на краю набережной – анонсирован фестиваль фейерверков в программе Дня города. Три команды будут соревноваться, запуская фейерверки с плотов на реке. Хорошо видно будет тем, кто сумеет подобраться ближе. Для тех, кто окажется у Октябрьского моста обзор будет - так себе. Зрителям за метромостом остается только посочувствовать – а там главная сцена, на которой концерт звезд будет идти вплоть до салюта.