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Posted 25 июня 2022, 11:05

Published 25 июня 2022, 11:05

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

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Фейерверк в День города Новосибирска 2022: кому лучше не ходить на набережную

25 июня 2022, 11:05
Фото: Дмитрий Тростников
Десятки тысяч молодых людей смотрели салют 9 мая на Михайловской набережной
Большой фестиваль фейерверков в День города Новосибирска 26 июня 2022 пройдет на Михайловской набережной. Но есть ряд проблем, с которыми там столкнутся зрители. О них стоит знать заранее. Ведь салюты в честь 129-летия города прогремят еще в двух местах.

Проблема №1: далеко и не очень видно

Длина Михайловской набережной около 2 км – такую дистанцию показывают Яндекс.карты от отеля River Park (бывшая гостиница «Обь») до парка «Городское начало», который на противоположном краю. Там, где памятник Александру третьему и строительная площадка четвертого моста.

Парк "Городское начало" находится на самом краю набережнойПарк "Городское начало" находится на самом краю набережной
Парк "Городское начало" находится на самом краю набережной
Фото: Сайт 2ГИС

Именно там, перед «Городским началом» - то есть на краю набережной – анонсирован фестиваль фейерверков в программе Дня города. Три команды будут соревноваться, запуская фейерверки с плотов на реке. Хорошо видно будет тем, кто сумеет подобраться ближе. Для тех, кто окажется у Октябрьского моста обзор будет - так себе. Зрителям за метромостом остается только посочувствовать – а там главная сцена, на которой концерт звезд будет идти вплоть до салюта.

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Забраться на Октябрьский мост, откуда открывается панорамный вид на реку Обь, не получится: мост будет закрыт с 22 часов на время фейерверка в целях безопасности.

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Проблема №2: тесно

Соберется многотысячная толпа. Преимущественно молодежи. Например, на салюте 9 мая 2022 вдоль всего длиннющего променада Михайловской набережной стояли люди. На лучших для обзора местах у перил над рекой – как в автобусе в час пик, плечом к плечу. Менее плотной толпа становилась уже на травянистых подъемах. Но оттуда хуже видно – деревья заслоняют фейерверк. А возможности маневра сковывает теснота.

Деревья закроют обзор фейерверка для зрителей на газонахДеревья закроют обзор фейерверка для зрителей на газонах
Деревья закроют обзор фейерверка для зрителей на газонах
Фото: Дмитрий Тростников

Причем, 9 мая был салют и в центре города, часть людей осталась его смотреть на пл.Ленина. 26 июня люди из центра тоже пойдут на набережную.

Проблема №3: невозможно потом уехать, метро «Речной вокзал» закроют

Выбраться с набережной после салюта 9 мая было не так-то просто. Реально эвакуироваться с набережной можно только пешком до центра города, где уже пойдет транспорт.

Метро не резиновое. Во избежание давки станцию метро «Речной вокзал» в День города просто закроют с 22:00 до 23:40.

Михайловская набережная очень длинная. И вся она будет запружена людьмиМихайловская набережная очень длинная. И вся она будет запружена людьми
Михайловская набережная очень длинная. И вся она будет запружена людьми
Фото: Дмитрий Тростников

9 мая пришлось идти вдоль намертво вставшей автомобильной пробки. И на День города единственное место с перекрытием движения будет вдоль набережной, пока масса людей не схлынет – городские власти предупредили.

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Проблема №4: неловкая

9 мая туалетов на набережной было совсем мало для огромной толпы. Очереди в них стояли совершенно безнадежные. Власти города обещали в день 129-летия выставить в местах скопления людей 60 мобильных туалетов. На все районы и парки. Остается надеяться, что на набережную не поскупятся выставить их львиную долю.

Очередь в платный туалет 9 мая 2022Очередь в платный туалет 9 мая 2022
Очередь в платный туалет 9 мая 2022
Фото: Атас.инфо

Вывод: бабушкам с внуками в толпе на набережной не место

Потому что тесно, плохо видно и потом оттуда нелегко выбраться. Вот почему пиротехнические шоу на набережной собирают преимущественно молодежь. Надо иметь сильные ноги, чтобы унести их потом с набережной. Пожилым людям и семьям с детьми правильнее выбрать формат салюта «у дома». И лицезреть более скромные праздничные салюты в своих районах: на левом берегу в парке Кирова, в Академгородке – у ТРК «Эдем».

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