Новосибирские клиники придумали, как вернуть в Россию иностранных пациентов

Posted 25 июня 2022, 04:33
Published 25 июня 2022, 04:33
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
С начала спецоперации в России сократилось число заграничных пациентов, теперь Минздрав хочет это исправить. Как рассказали в сети многопрофильных клиник для семьи «1+1», многие больницы региона начали готовятся получить международные сертификаты. Таким образом, в страну будут привлекать иностранных пациентов.
«Это позволит увеличить количество зарубежных контрактов, а также рентабельность клиник. При этом, область компенсирует из бюджета 80% расходов на получение сертификатов», - рассказала Atas.info директор клиники «1+1» Татьяна Тищенко.
Как отметил президент Ассоциации медицинского туризма и экспорта медицинских услуг Евгений Чернышев, российские клиники будут подписывать контракты с иностранными страховыми. Так в нашу страну начнут прибывать на лечение пациенты из ЕАЭС и других стран.