atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 25 июня 2022, 04:33

Published 25 июня 2022, 04:33

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Новосибирские клиники придумали, как вернуть в Россию иностранных пациентов

Новосибирские клиники придумали, как вернуть в Россию иностранных пациентов

25 июня 2022, 04:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Новосибирские клиники получают международные сертификаты для лечения иностранцев. Большую часть затрат на это компенсируют из бюджета области.

С начала спецоперации в России сократилось число заграничных пациентов, теперь Минздрав хочет это исправить. Как рассказали в сети многопрофильных клиник для семьи «1+1», многие больницы региона начали готовятся получить международные сертификаты. Таким образом, в страну будут привлекать иностранных пациентов.

«Это позволит увеличить количество зарубежных контрактов, а также рентабельность клиник. При этом, область компенсирует из бюджета 80% расходов на получение сертификатов», - рассказала Atas.info директор клиники «1+1» Татьяна Тищенко.

Как отметил президент Ассоциации медицинского туризма и экспорта медицинских услуг Евгений Чернышев, российские клиники будут подписывать контракты с иностранными страховыми. Так в нашу страну начнут прибывать на лечение пациенты из ЕАЭС и других стран.

Материалы по теме
Новосибирские клиники остались без пациентов из США и Европы из-за ситуации в миреВ Новосибирске психиатр частной клиники выставила пациентов «дурочками»«Мы диагнозы не ставим»: врачи-психиатр о скандале с пациентами частной клиники
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика