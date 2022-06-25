Новосибирские клиники придумали, как вернуть в Россию иностранных пациентов

С начала спецоперации в России сократилось число заграничных пациентов, теперь Минздрав хочет это исправить. Как рассказали в сети многопрофильных клиник для семьи «1+1», многие больницы региона начали готовятся получить международные сертификаты. Таким образом, в страну будут привлекать иностранных пациентов.